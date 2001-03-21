Erdoğan'ın başdanışmanından Trabzonspor'a tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Trabzon'a tepki

Çaykur Rizespor'un küme düşmesinin yankıları bitmek bilmiyor. Cumnhurbaşkanı Başdanışmanı Davut Kavranoğlu da Trabzonspor'a tepki gösteren isimler arasında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaÇaykur Rizespor, Alanyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen Bursaspor da Trabzonspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 galip gelince TFF 1.Lig'e düştü.



Trabzonspor'a maç ile ilgili büyük tepkiler verilirken buna Rize doğumlu olan Cumhurbaşkanı Davut Kavranoğlu da sosyal medyadan tepki gösterdi.



Kavranoğlu, Twitter'da "Trabzon şaşırtmadı.... sürpriz yok!" açıklamalarında bulundu. Bu mesaj kısa zamanda büyük ses getirdi.



