Ersun Yanal'dan Rizespor'a cevap var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, hiç bir şeyin bir maçla belirlenmediğini belirterek, "Ne bu maçla biz kümede bıraktık, ne kümeden düşürdük. Ne de rakip kümede kaldı, kümeden düştü" dedi

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Bursaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, maçın ardından basın toplantısı düzenledi. Yanal, ligin iki bölümünde farklı Trabzonspor'un olduğunu belirterek, "İlkinde baya sıkıntılarla bir araya gelen Trabzonspor takımı, 18 puanla devreyi kapadı. Zorlu ve meşakkatli bir dönemdi. İkinci dönemde yapılan takviyelerle biraz daha tutunmayı ligde üst sıralara tırmanmayı başardık" dedi.



Bazı maçlarda iyi, bazılarında ise mahkum oynadıklarını belirten Yanal, "Ama Trabzonspor takımı, asla bu değil. Yarışacak ve bunu uzun yıllar devam ettirecek bir takımı kurma konusunda biraz daha gayretli ve çalışmak gerektiği çok açık ve net. Antalyaspor maçı sonrası 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle ligi tamamladık. O günden bu yana hem rotasyona girmeyen oyuncularımızda sezonun yorgunluğu hem de önümüzdeki hedeflerin kalmaması bizi aşağıya düşürdü" ifadelerini kullandı.



Önlerinde önemli zaman bulunduğunu belirten Yanal, "Bu zamanın Trabzonspor için doğru işlemesi gerekiyor. Kadro oluşması için yapacağımız her adım çok önemli. Bunun hatasını yapmadan Trabzonspor'u artık zirvede yarışacak bir takım haline getirmek ve bu yarışan takımın da daha iddialı oyun ortaya koyması için her türlü altyapıyı gerçekleştirmek zorundayız. Kısa bir ara zaman var. Gelecek ayın 1'inde başlıyoruz. 2'sinde kampa gideceğiz. Bu arada mümkünse çok net takım içinde oynayacak oyuncularla takviyeleri yapıp Trabzonspor'u, gerçek yerine kavuşturmak için şimdiden çalışmalara başlayacağız" dedi.



Ligde bugün 34. maçlarına çıktıklarını ifade eden Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir şey bir maçta belirlenmiyor. Sonuçta 33 haftanın toplamının ortalamasıyla maça çıkıldı. Ne bu maçla biz kümede bıraktık, ne kümeden düşürdük. Ne de rakip kümede kaldı, kümeden düştü. Trabzonspor'un hem oyuncuları, camiası dik duruşunu hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Biz de isterdik kazanmak. Ama kazanmak için bu dirence ortaya koyduğumuzu biliyoruz ama bu yeterli değildi. Bu kadro üzerinde çok isabetli transfer yapılması gerektiğini düşünüyorum. Kadro derinliği oluşması için doğru isabetli oynayabilecek katkıda bulunacak, rekabet yapacak, şu anda oyuncuların kabul edeceği, herkesin doğru diyebileceği bir kadro oluşturmak zorundayız. Trabzonspor'un geleceğini düşünerek çıtayı yüksekte tutabilecek doğru isimlerle Trabzonspor'u güçlendirmeliyiz. Bu konuda çalışmalarımız var. Birçoğu tamamlandı şimdi girişim aşaması olacak."

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