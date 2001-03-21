TFF 1. Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek Spor Toto 2. Lig Play-Off Finali maçında Gümüşhanespor ile Erzurumspor İstanbul’da karşılaştı. Tek maç üzerinden oynanan final karşılaşmasını Erzurumspor kazandı. Kazanan Erzurumspor TFF 1.lig'e yükseldi.

Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek TFF 1. Lig'e çıktı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahası yakınına kadar giren Ferit'in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

61. dakikada Ersel'in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Nobre'nin kafa vuruşunda kaleci meşin yuvarlağa son anda müdahale ederek oyun alanına çeldi.

66. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen Erhan Çelenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

82. dakikada Nobre'nin derinlemesine pasıyla topla buluşan Erhan Çelenk'in sert şutunda top kaleciden kornere gitti.

Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Halis Özkahya xx, Cem Satman xx, Hakan Yemişken xx

Gümüşhanespor: Hasna Hüseyin Akınay xx, Rıddvan Koçak xx, Zafer xx, Mehmet Cansın xx, Taner Koç xx, Menderes xx (Cem Sultan dk. 77 x), Serhat xx, Ali Sakal xx (Muhammed Çalhanoğlu dk. 84 ?), Zahit xx, Taşkın xx (Alperen dk. 88 ?), Ali Özgün xx

Yedekler: Yusuf, Mehmet Abdullah, Cem Sultan, Cumhur, Rahmi

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ahmet Altın xx, Murat Paluli xx, Doğan Can xx, Fırat xx, Sinan Morgil xx, Ferit x (Erhan Çelenk dk. 46 xxx), Savaş xx, Fatih Gül xxx (Alişan dk. 90+3 ?), Ersel xx (Halil İbrahim dk. 73 x), Erdem Koçal xx, Mert Nobre xxx

Yedekler: Ramazan, Mehmet Albayrak, Eslem Öztürk, Alişan

Teknik Direktör: Mustafa Kılıç

Gol: Erhan Çelenk (dk. 66) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Erdem, Ersel (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Taşkın, Taner (Gümüşhanespor)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor TFF 1. Lig'de

Spor Toto 2. Lig Play-Off final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor'u 1-0'lık skorla yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gümüşhanespor maçı Vodafone Arena'da oynandı. Karşılaşmaya yaklaşık 30 bin taraftar destek verirken, tribünler Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gümüşhanespor taraftarlarının maçta olması sebebiyle ikiye ayrıldı.

Kazananın TFF 1. Lig'e yükseleceği mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ferit oyundan çıkarken Erhan Çelenk oyuna dahil oldu. Erhan karşılaşmanın 66'ncı dakikasında ise Murat'ın sağ kanattan yaptığı harika asistle skoru 1-0'a getirerek müsabakanın tek golünü kaydeden isim oldu. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erhan'ın golüyle Spor Toto 2. Lig Play-off final maçını kazandı ve TFF 1. Lig'e "Merhaba" dedi.