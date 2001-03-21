Eskişehir'de ilklerin gecesi

Eskişehir'in tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı milli maçta Türkiye, milli formayla ilk gollerini kaydeden futbolcularıyla rakibi Moldova'yı 3-1 yendi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ilk kez sahne aldığı Eskişehir’de, Moldova’yı konuk etti. Özel maçta Milliler, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Galibiyetin mimarlarıysa ilk kez gol sevinci yaşayan Emre Mor, Ahmet Çalık ve Cengiz Ünder’di.

PERDEYİ EMRE MOR AÇTI

14.dakikada hızlı gelişen atakta topla birlikte ilerleyen Oğuzhan Özyakup'un ara pasına hareketlenen Emre Mor kaleci Serghei Pascenco'yu da geçerek sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Milliler bu golle 1-0 öne geçti.

AHMET ÇALIK SKORU 2-0'A GETİRDİ

Mücadelenin 24. dakikasında sol kanattan kazandığımız korneri kullanan Emre Çolak'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Ahmet Çalık, altıpas önünden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Serghei Pascenco'nun solundan ağlarla buluşturdu. Ahmet'in golüyle fark 2'ye yükseldi.

İlk yarı 2-0'lık skorla sona erdi.

İkinci yarıda Moldova biraz daha ileride oynadı ve pozisyon aradı.

CENGİZ'DEN HARİKA GOL!

52. dakikada Okay Yokuşlu'nun pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder'in ceza sahası dışında uzak bir mesafeden sol ayağıyla kaleye gönderdiği sert ve etkili şutunda meşin yuvarlak Serghei Pascenco'nun solundan ağlarla buluştu ve fark 3'e çıktı.



MOLDOVA'NIN TEK GOLÜ RADU'DAN

90+2. dakikda Alexandru Dedov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Radu Ginsari, Şener Özbayraklı'yı ekarte ederek sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-1'e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takımımız, Moldova'yı 3-1 mağlup etti.

İLKELERİN GECESİ!

Bu gece oynanan mücadele adeta ilklerin gecesi oldu. Eskişehir'de ilk kez bir Milli maç oynayan A Milli Takım'a taraftarlar büyük destek verdi.

Ayrıca, Genç yıldızlarımız Emre Mor, Cengiz Ünder ve Ahmet Çalık Milli Takım kariyerlerindeki ilk gollerini Moldova'ya karşı attı.

Serdar Gürler, Güray Vural, Harun Tekin ve Deniz Türüç de ilk kez milli formayı bu maçta giydiler.

MİLLİLER KAYBETMİYOR

Eskişehir Atatürk Stadı'nda Moldova'yı konuk eden olan A Milli Takımımız, rakibiyle 9. kez kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar 6 resmi, 2 de özel maçta karşılaştığı Moldova'yı 7 kez mağlup ederken, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanmıştı. Rakibine karşı yenilgi yüzü görmeyen milliler, bu akşamki maçla birlikte 21 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde sadece 2 gol gördü.

TERİM İLK 11'İ DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, ay-yıldızlı ekibin son oynadığı Finlandiya maçında sahaya çıkan kadronun tamamında değişikliğe gitti.

A Milli Takım, Moldova müsabakasına Onur Kıvrak, Şener Özbayraklı, Çağlar Söyüncü, Emre Çolak, Güray Vural, Okay Yokuşlu, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Ahmet Çalık, Enes Ünal, Emre Mor 11'i ile başladı.

Ay-yıldızlı takımın elemelerde Antalya'da yaptığı Finlandiya maçında 11'de forma giyen Volkan Babacan, Ömer Toprak, Volkan Şen, Gökhan Gönül ve Arda Turan bu maçın kadrosunda yer almazken, Selçuk İnan, İsmail Köybaşı, Cenk Tosun, Olcay Şahan, Mehmet Topal ile Yunus Mallı yedek soyundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Oğuzhan Özyakup’un ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Mor, kaleciyi çalımlayıp milli takımın Eskişehir’deki ilk golünü atarak tarihe geçti. 1-0

24. dakikada Emre Çolak’ın sol kanattan kullandığı kornere şık bir kafa vuruşu yapan Ahmet Yılmaz Çalık, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

31. dakikada Emre Mor’un sağ kanattan ortasına savunma oyuncularının arasından vurmak isteyen Enes Ünal’ın yere düşerken yaptığı dokunuş zayıf kaldı.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşu direkt kaleye gönderen Emre Çolak’ın şutunu, kaleci Serghei çift yumrukla uzaklaştırdı.

44. dakikada 4 savunma oyuncusunu çalımlayan Şener Özbayraklı, sağdan girdiği ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder, sol ayağı ile sert bir vuruş yaparak, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

62. dakikada Moldova adına serbest vuruşu kullanan Andrei, savunmadan dönen topu tekrar tamamladı, fakat top kaleci Harun Tekin’de kaldı.

77. dakikada sağ kanatta kendisine atılan pasa gelişine havadan bir vuruş yapan Şener Özbayraklı’nın şutunu, kaleci Serghei parmaklarının ucu ile çıkarttı.

90. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla hızlı ilerleyen Radu Gınsarı, çaprazdan yaptığı vuruşla takımının tek golünü attı. 3-1

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Genc Nuza xx, Fatlum Berisha xx, Bujar Selimaj

Türkiye: Onur Recep Kıvrak xx (Harun Tekin dk. 46 xx), Şener Özbayraklı xx, Çağlar Söyüncü xx, Emre Çolak xx (Kaan Ayhan dk. 69 x), Okay Yokuşlu xx, Güray Vural xx, Oğuzhan Özyakup xx (Deniz Türüç dk. 65 x), Cengiz Ünder xx (Cenk Tosun dk. 82 xx), Ahmet Yılmaz Çalık xx, Enes Ünal xx (Serdar Gürler dk. 75 x), Emre Mor xxx (Yunus Mallı dk. 82 x)

Yedekler: İsmail Köybaşı, Selçuk İnan, Olcay Şahan, Mehmet Topal

Teknik Direktör: Fatih Terim

Moldova: Serghei Pascengo xx, Viktor Golovatenco x (Alexandru Antonıuc dk 46 x), Alexandru Epureanu xx, Andrei Cojocari xx, Eugeinu Cebotaru x, Alexandru Dedov x, Radu Gınsarı x, Vadim Bolohan xx, Maxim Mihalıov xx, Igor Bugaıov x (Eugeniu Sıdorenco dk. 55 x) Petru Racu x (Veaceslav Posmac dk. 46 x)

Yedekler: Stanislav Namasco, Alexei Koselev, Maxim Potırnıche, Vladislav Ivanov

Teknik Direktör: Igor Dobrovolski

Goller: Emre Mor (dk. 14), Ahmet Yılmaz Çalık (dk. 24), Cengiz Ünder (dk. 51) (Türkiye), Radu Gınsarı (dk. 90) (Moldova)

Sarı Kartlar: Okay Yokuşlu (Türkiye) Andrei Cojocari, Radu Gınsarı (Moldova)

A Milli Takım, Eskişehir'de ilk maçına çıktı.

Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanan maç, Moldova'nın başlama vuruşu ile hareketlendi. İlk kez milliler özel bir karşılaşma da olsa, Eskişehir'de sahaya çıktı. Eskişehirli futbolseverlerin ise maça olan ilgisi hayli yoğun oldu. 33 bin kişilik stadın çoğunluğunu dolduran taraftarlar, başlama vuruşu ile birlikte tezahüratlara başladı.

Öte yandan maçı Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı da izledi.

Milli Takım’da Arda Turan şoku

A Milli Takım’ın bu akşam oynayacağı Moldova karşılaşması öncesi kaptan Arda Turan, kasığındaki sakatlık nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı’nın bu akşam saat 19.15'te Eskişehir’de oynayacağı Moldova maçı öncesi Arda Turan kadrodan çıkarıldı. Kaptan Arda’nın sağ kasığındaki sakatlığın Moldova maçına kadar iyileşme olasılığının bulunmadığından dolayı tedbir amaçlı bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.