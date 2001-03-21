Eskişehir’de olaylı maç

1.6.2017 - 01:01

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off dörtlü final 5. haftasında Nesine.Com Eskişehir Basket, Bursaspor Durmazlar’ı 82-66 mağlup ettiği maçta olaylar çıktı.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi çok sayıda Eskişehir ve Bursa taraftarı izledi. Maç sırasında Bursaspor ile Eskişehir Basket taraftarları arasında gerginlik meydana geldi. Bursaspor Durmazlar taraftarı, mücadelede sahaya koltuk parçaları ve çeşitli maddeler attı.

Mücadele Nesine.com Eskişehir Basket’in 82-66 üstünlüğüyle sona erdi ve kırmızı-siyahlılar Spor Toto Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Kadir Arslan

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