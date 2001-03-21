Eskişehir-Göztepe maçı öncesi 1 taraftar yaralı

5.6.2017 - 00:17

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı Eskişehirspor-Göztepe maçı öncesi, eğlenen Göztepe taraftarlarından bir kişi, ayağına cam kırığının isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sivasspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde, Eskişehirspor ile Göztepe saat 21.30'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Maça saatler kala stada akın eden her iki takımın da taraftarları, cadde ve sokaklarda tezahüratlarla takımlarını desteklemeye başladı. Göztepeli taraftar gurubu saat 19.00 sıralarında Antalyaspor kavşağında eğlendiği sırada ise bir kişi tarafından yere atılan bira şişesinin patlaması sonucu etrafa saçılan cam kırıkları bir taraftarın bacağını kesti.

Yaralanan Göztepeli taraftar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Suat Metin - Harun Erdoğdu

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret