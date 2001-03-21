Esma Aydemir'den milli başarı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün milli atleti Esma Aydemir Avrupa üçüncüsü oldu.

Belarus’un Minsk kentinde yapılan 21. Avrupa 10 bin 000 Metre Kupası’nda koşan Esma Aydemir bronz madalyanın sahibi oldu. Geçen yıl Mersin’de bu kupayı kazanan Esma Aydemir, Minsk’te zorlu rakiplerle mücadele verdiği Avrupa Kupası’nı üçüncü sırada tamamladı.

Yarışta Portekizli ünlü atlet Sara Moreira 32:03.57’lik derecesiyle ilk sırayı alırken, Belaruslu Volha Mazuronak 32:13.73 koşarak ikinci oldu. Bu iki atletin ardından Esma Aydemir, Alman Sabrina Mockenhaupt’u arkasında tutarak 32:41.03 koştu ve podyuma çıkmayı başardı. Esma, bu sonuçla en iyi derecesini de 16 saniye geliştirme başarısı gösterdi.