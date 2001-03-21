Eto'o, Antalyaspor tarihine geçti

Antalyaspor kaptanı Samuel Eto'o, iki sezonda 38 gole ulaşarak kırmızı-beyazlı kulüpte "en golcü oyuncu" unvanını kazandı.

Ligin 33. haftasında 17 gol atan Eto'o, son hafta mücadelesinde Gaziantepspor filelerini de havalandırarak, sezonu 18 golle tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon da 20 gol atan Eto'o, Antalyaspor formasıyla 5,5 sezonda 37 gol atan Brezilya asıllı, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Tita'ya ait kulüp tarihinin "en golcü oyuncusu unvanı"nın yeni sahibi oldu.

Eto'o, ligin son haftasındaki Gaziantepspor karşılaşmasında attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, Kamerunlu yıldız oyuncuyu omuzlarına alıp havaya atarak, sevincine ortak oldu.