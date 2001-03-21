Evli Babel Türk kızını hamile bıraktı

Babel'in oğlu Türk kızından

Beşiktaş’ın evli ve üç çocuk babası Hollandalı yıldızı Ryan Babel’in herkesten gizlediği bir oğlu daha olduğu ortaya çıktı. Üstelik oğlunun annesi Miami’de yaşayan bir Türk…

Beşiktaş'ın evli ve üç çocuk babası Hollandalı yıldızı Ryan Babel'in herkesten gizlediği bir oğlu daha olduğu ortaya çıktı. Üstelik oğlunun annesi Miami'de yaşayan bir Türk…



YASAK AŞKIN MEYVESi

Babel'in 2015 yılında Miami tatili sırasında emlak danışmanlığı yapan Mina Koç isimli Türk kızıyla ilişki yaşadığı ve bu ilişki sonrasında Koç'un hamile kaldığı ortaya çıktı. Önce çocuğun babası olduğunu kabul etmeyen futbolcu, iddianın gerçek olup olmadığını öğrenmek için 2017 yılında Miami’ye gidip babalık testi yaptırmış.

BABALIK TESTi YAPTIRMIŞ

Doğumdan üç ay sonra oğlunu gören Babel, ünlü klinik ‘DNA Diagnostics Center'da yaptırdığı test sonucuna göre Denys isimli çocuğun babası çıkmış. O günden sonra oğlunu görmeye hiç gitmeyen futbolcuyu suçlayan Mina Koç, Amerika'da ünlü futbolcu hakkında babalık davası açacağını açıkladı.



OĞLUNU SADECE BİR KEZ GÖRDÜ

Habere konu olan iddiaların sahibi Mina Koç, “Babel çocuğunu doğumdan üç ay sonra DNA testi yaptırmak için geldiğinde sadece bir kez gördü” diye konuştu. (Sözcü)