Faruk Süren'den Hakan Şükür isyanı

27.3.2017 - 00:15

Faruk Süren'den yaylım ateşi! 'Hakan Şükür kararı...'

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, Galatasaray'ın verdiği Hakan Şükür kararı ile ilgili sarı kırmızılı kulübü topa tuttu.

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, FETÖ ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmemesiyle ilgili olarak, "Bu oylama yönetimin hatası ve beceriksizliğidir." dedi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Süren, bir spor kulübü olan Galatasaray'ın siyasetin içine çekilmemesi gerektiğini dile getirdi. 
Siyasetin yapılacağı platformların belli olduğunu aktaran Süren, "Ben oylamada yoktum ve bu konunun gündemde olduğunu da bilmiyordum. Duygusal bir karar olarak gözüküyor. Bu konu hakkında derin bir yorum yapmam doğru olmaz. Bu oylama yönetimin hatası ve beceriksizliğidir." diye konuştu.

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