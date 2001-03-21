Fatih Altaylı'dan Dursun Özbek'e sert tepki

30.5.2017 - 11:22

Başarısız bir sezonu geride bırakan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in istifasını isteyenlerin sayısı gittikçe artıyor.

Bloomberg HT'de Fatih Kuşçu'nun sunumuyla yayınlanan "Spor Saati" programının yorumcusu Fatih Altaylı, spor gündemini değerlendirdi.

Beşiktaş'ın şampiyonluğunun üzerine söylenecek bir laf olmadığını söyleyen Altaylı, "Beşiktaş, şampiyonluğu hak eden bir futbol oynayarak kazandı." diye konuştu.

GALATASARAY REZİL EDİLDİ

Sözlerine Galatasaray ile devam eden Fatih Altaylı, Başkan Dursuz Özbek'i çok sert sözlerle eleştirdi.

Galatasaray'ın Özbek döneminde rezil edildiğini ifade eden Altaylı, "Yine abuk-sabuk paralar harcayacaklar, abuk-sabuk adamlar alacaklar. Galatasaray bütün branşlarda Dursun Özbek'le küme düşer." diye konuştu.

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