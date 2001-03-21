Fatih Terim Arda'yı kamptan gönderdi!

6.6.2017 - 15:31

Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim A Milli Takım uçağında gazeteciye saldıran Arda Turan'ı Milli Takım kampından gönderdi.

Barcelona'da oynayan A Milli Takım kaptanı Arda Turan'ın, Makedonya maçı dönüşü Slovenya uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırma olayı gündeme bomba gibi düşmüştü... Olayın ardından Slovenya kampında neler olacağı merakla beklenirken Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Ali Dürüst olayın hemen ardından Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan durum değerlendirmesinin ardından Terim, Arda ile özel olarak bir araya geldi. 

Yapılan bu görüşmenin ardından Türkiye Futbol Direktörü, Milli Takım Kaptanı Arda Turan'ı Kosova maçının kadrosundan çıkararak kamptan hemen gönderdi. Arda Turan da hem takıma hem de federasyona daha fazla zarar gelmemesi için eşyalarını toplayıp kamptan ayrıldı.

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