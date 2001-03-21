Fatih Terim'den önemli açıklamalar

24.3.2017 - 00:00

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Yalnız mısınız" şeklindeki soruya, "Yalnız mıyım değilim, yalnızlık Allah'a mahsustur" şeklinde cevap verdi.

Finlandiya maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Fatih terim kısa açıklamasının ardından soruları cevaplandırıyor. Bir gazetecinin "Yalnız mısınız" şeklindeki sorusunu cevaplandıran Terim "Yalnız mıyım, değilim, yalnızlık Allah'a mahsustur. Kapı gibi bir ailem var, eşim var, çocuklarım var, torunlarım var, sülalem var, o kadar çok sevenim var ki kendimi hiç yalnız hissetmedim" dedi.

Zaman zaman insanların kendilerini yalnız hissettiklerini söyleyen Terim "Ama o geçici bir şeydir. Çok şükür ben dost da biriktirdim. Dost biriktirmek önemlidir, Allah'a şükür yalnız değilim" diye konuştu.

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