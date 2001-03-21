Fatih Terim: 'Dünyanın en genç milli takımını sahaya sürdük'

Eskişehir’de Moldova’yı ağırlayan milliler maçtan 3-1 galip ayrıldı. Maç sonrası konuşan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, "Dünyanın en genç milli takımlarından birini sahaya sürdük" dedi.

Eskişehir’de Moldova ile hazırlık maçına çıkan A Milli Takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Atmosfer çok muhteşemdi. Önce Eskişehir seyircisi, Eskişehir halkı tarafından son derece güzel ağırlandığımızdan dolayı ve stattaki atmosferi sağladıkları için sonsuz teşekkür ediyorum. Tam bir futbol arenasıydı. Maça gelince görmediğimiz oyuncuları veyahut çok fazla şans vermediğim oyunculara şans vereceğimi söylemiştim.

Yaş ortalaması 23.9 aşağı yukarı, 23-24, belki de dünyanın en genç milli takımlarından birini sürdük sahaya. Bence bir saat çok da iyi oynadılar. Goller attılar, çok güzel hareketler yaptılar, oyunu çok iyi oynadılar. İstedikleri zaman pas, istedikleri zaman baskı yaptılar. Bu zaman zarfında da hiç pozisyon vermediler. Sonuç itibariyle hazırlık maçı, görmemiz gerekenleri gördük. Hazırlık maçı da olsa galibiyet her zaman önemlidir. Puan maçı da olsa, ciddiyetten ayrılmamak lazım. O yüzden galibiyeti alışkanlık haline getiren bir milli takım olmaya devam edeceğiz. Yine bir 20 maç gibi bir seri olur. Sakatlık olmaması bizim için önemli. Tüm kulüplerine de buradan teşekkür ediyorum. Sonuç olarak ilk defa milli olan 3-4 tane oyuncumuz vardı. Epeydir şans vermediğimiz oyuncularımız şöyle baktığımız zaman, hakikaten zevk veren bir 1 saat veya 90 dakika, gol yemeyebilirdik ama Moldova ile oynamak çok kolay değildir. Oynatmayan veyahut fizik gücüne dayalı ama başarıyla oynadılar, bütün oyuncularımı kutluyorum. İnşallah böyle devam edeceğiz" diye konuştu.

(Aydın Sarıoğlu - Mustafa Kaplan - Kadir Arslan /İHA)