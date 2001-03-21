Federer'in son kurbanı Del Potro

İsviçreli tenisçi yükselen formunu Del Potro karşısında da sürdürerek Miami Masters'ta 4. tura yükseldi.

ATP Miami Masters 3. tur maçında 4 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya 34 numarası Juan Martin Del Potro'yu 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.

İlk servislerini sadece %55 oranında oyuna sokmasına karşın ikinci servislerinin %60'ından puan çıkarmayı başaran Federer, kritik puanları da rakibine göre daha iyi oynadı. İki sette de birer kez servis kıran Federer'e karşılık Del Potro, maç boyunca bulduğu 5 servis kırma şansının hiçbirini değerlendiremedi.

Sezona fırtına gibi başlayan ve sırasıyla Avustralya Açık ile Indian Wells'te şampiyonluğa ulaşan Federer, yükselen formunu Miami Masters'ta da sürdürüyor. 35 yaşındaki İsviçreli tenisçi, oynadığı son 14 seti de kazanmayı başardı.

Roger Federer'in Miami Masters 4. turundaki rakibi, dünya 18 numarası İspanyol raket Roberto Bautista Agut olacak.