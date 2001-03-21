Fenerbahçe 3 santraforla sahada

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 3 santrafor oyuncusuyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımda, Van Persie, Emenike ve Sow aynı anda ilk 11'de oynadı. Advocaat, en büyük gol umudu 3 ismi de aynı anda sahaya sürerken, Sow'a kanatta, Van Persie'ye ise santrafor arkasında oynattı.

Ligde bir hafta aradan sonra tekrar ilk 11'de sahaya çıkan Emenike ise ileri uçta görev aldı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao ileFabiano Ribeiro'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Alper Potuk kadroda yer almadı.