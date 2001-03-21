Fenerbahçe 33'lük Valbuena'ya dünyaları verdi

Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı İstanbul’a ayak bastı, yer yerinden oynadı. Valbuena “Aykut Kocaman ile görüştüm. Projelerini anlattı. Bu muhteşem taraftara şampiyonluk hediye edeceğiz” dedi.

Kanarya'nın yeni transferi Mathieu Valbuena dün İstanbul'a geldi. Atatürk Havaalanı'nda kalabalık bir taraftar topluluğunun karşıladığı 33 yaşındaki yıldızın ilk sözleri de bir hayli iddialı oldu. Sağlık kontrolleri için gittiği hastanede kulüp televizyonuna konuşan Valbuena "Gerçekten çok mutluyum. Türkiye muhteşem bir ülke. Buraya futbolcu olarak da geldim, turist olarak da geldim. Gururluyum. Şimdi Fenerbahçe ile son görüşmeleri yapacağım. Sonra da bu işi mutlu şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.





FENERBAHÇE ÇOK BÜYÜK

Valbuena transfer sürecinde teknik direktör Aykut Kocaman ile görüştüklerini de belirtti. Fransız yıldız "F.Bahçe uzun zamandır beni istiyor. Hasan Çetinkaya ile bir süredir konuşuyorduk. Her zaman gelmek istediğim bir kulüptü. Önümüzdeki sezon takımı çalıştıracak Aykut Kocaman'la da telefonda görüştüm. O görüşme de harika geçti. Bana kulübün hedeflerini, projelerini anlattı" dedi.

.TARAFTAR MUHTEŞEM

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mathieu Valbuena, Atatürk Havaalanı'ndaki karşılamaya hayran kaldı. Fransız yıldız hayatı boyunca böyle bir ilgi görmediğini belirtirken şunları söyledi: "Harika bir karşılama oldu. Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Mesaj vermeyi seven biri değilim. Mesajı sahada veririm. Daha önce Marsilya formasıyla burada oynamıştım. Harika bir atmosfer vardı. Şimdi F.Bahçe formasıyla o stada çıkacağım. Taraftar şampiyonluğu hak ediyor. Fenerbahçe'nin büyük hedefleri var. Şampiyon olmak istiyoruz. Ben de bunun için elimden geleni yapacağım"



YILLIĞI 4 MİLYON

Lyon'dan 3.8 alan Valbuena'ya Fenerbahçe 4 milyon euro verecek. 32 yaşındaki yıldızın kontratında başarı ödülleri ve ceza miktarları da net bir şekilde yazacak



GÖRÜŞÜLECEK KALEMLER

-Sezon devam ederken gitmek isterse sadece Avrupa için izin verilecek. Bonservis bedeli de sezon içinde 6 milyon euro olacak. Sezon sonu ise bu rakam 4 milyon euro olarak belilendi. Fenerbahçe kendisi için satış anlaşması gerçekleştirirse yüzde 25 hak alacak.

-Söz verdiği gibi Lyon'dan bonservisini bedelsiz alabilirse 3 yılda ödenmek üzere 3 milyon euro imza parası.

-Yılda 300 bin euro sadakat bonusu. 200 bin euro imaj hakkı.



VALBUENA'YA F.BAHÇE'NİN SAĞLAYACAĞI DİĞER ŞARTLAR

-Beğenirse kulübün verdiği villada, beğenmezse kendisi ve eşinin seçeceği evde yaşayacak. Van der Wiel gibi daha şehir merkezinde bir ev isterse, kirası F.Bahçe tarafından ödenecek. Futbolcuların tercih ettiği evlerin kiraları ortalama 10-15 bin dolar civarında.

-Daha önce bir Lamborghini parçalayan bir Ferrari yüzünden başı derde giren Fransız oyuncunun şu anda kullandığı Ferrari'si, Fransa'dan gemiyle İstanbul'a gelecek. Masrafı kulüp tarafından karşılanacak.

-Valbuena'ya ve eşine birer üst sınıf jip verilecek. Benzin masrafları karşılanacak. Kiraları kulüp tarafından ödenecek. Ayrıca eşi Fanny Lafon'a Fransızca bilen şoför tahsis edilecek.

-Yılda 4 kez sadece Fransa'ya gidişlerini kapsayacak şekilde özel jet kirası. Ortalama 15 bin euro'dan yıllık tahmini 60 bin euro.



CEZALAR DA YAZILDI

-Hız tutkusu ile bilinen Valbuena'ya, bu yüzden trafik cezası alırsa veya alkollü araç kullanmaktan cezalandırılırsa 50 bin euro idari para cezası kesilecek.

-Daha önce olduğu gibi kendi takımının veya rakip takımın taraftarıyla kavga eder, taraftara zarar verir veya küfür ederse 50 bin euro idari para cezası.

-İdmanlara izinsiz geç gelirse 500 euro, hiç gelmezse 2 bin 500 euro, takım arkadaşıyla kavga ederse 50 bin euro idari para cezası ödeyecek.

-Teknik direktör veya yönetimin kararlarını, uygulamalarını basın aracılığıyla eleştirirse 10 bin euro. Kulübün sırlarını basın sızdırırsa 100 bin euro para cezası.



KESİN ANLAŞILAN KALEMLER

-4 milyon euro garanti para. Ödemeleri kendisine 3 ayda bir 1 milyon euro olarak yapılacak. İlk ay gecikme faizi yüzde 8, ikinci ay yüzde 12, üçüncü ay yüzde 24 olacak. Üçüncü ayda da ödeme yapılmazsa sözleşmesini tek taraflı olarak feshetme hakkında sahip olacak.

-4 bin euro puan başı ücret. Şampiyonluk için 150 bin euro, Şampiyonlar Ligi'ne katılma durumunda 150 bin euro, 15 gole direkt katkı (gol ve asist) yapması durumunda 150 bin euro prim alacak. Türkiye Kupası primi 100 bin euro. 3 yıl içinde Avrupa'dan bir kupa gelmesi durumunda 1 milyon euro prim.

-3 yıl için yüzde 15 stopaj olarak 5 milyon 400 bin euro vergi. F.Bahçe yönetimi bu sezon vergileri futbolculara ödetmeyi planlıyordu. Valbuena kabul etmedi. Ayrıca maaşını TL üzerinden alma teklifini de ilk görüşmede reddetti.

-3 yılda 12 milyon euro garanti para alacak Valbuena'nın menajerine (Franjo Vranjkovic) yüzde 18 üzerinden 2.6 milyon euro menajerlik ücreti ödenecek.



10 MADDEDE VALBUENA

1- 28 Eylül 1984'te doğdu

2 - Futbola babasının antrenör olduğu Blanquefort'ta başladı.

3 - 1.67'lik boyu ile Fransa Milli Takımı'nın gelmiş geçmiş en kısa oyuncusu.

4 - Geçen sezon ligde çıktığı maçlarda 20 kez sol kanat, 7 kez sağ kanat, 2 kez forvet, 1 kez de orta saha olarak oynadı.

5 - Kariyerinde büyük sakatlığı olmayan Valbuena, 10 yılda sakatlık nedeniyle sadece 36 maç kaçırdı.

6 - Oynadığı takımlarda 28 numaralı formayı giyiyor. Dinamo Moskova'da bu sayı dolu olduğu için 14 giymişti.

7 - Valbuena 5 Kasım 2015'ten beri Benzema ve Djibrill Cisse'nin de şüpheli olduğu şantaj davasında, davacı olarak bulunuyor.

8 - Eski menajeri Christophe Hutteau'ya 568 bin euro tazminatını ödemedi. Pahalı jipine haciz geldi.

9 - Valbuena 2009'dan beri Fanny Lafon ile birlikte. 27 Şubat 2016'da Lea isimli kızları dünyaya geldi.

10 - Bordeaux'nun 18 yaş altı takımından gönderilince bir süre spor mağazasında tezgahtarlık yaptı.



KARTAL'A KARŞI MÜTHİŞTİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathieu Valbuena, Lyon'un Beşiktaş'ı elediği Vodafone Park'taki mücadelenin yıldızlarından biriydi. Tecrübeli oyuncu 105 kez topla buluşup, 3 şut atmıştı. 69 da isabetli pas yapmıştı.



FENERBAHÇE'YE GOLÜ VAR

Mathieu Valbuena, Marsilya forması giydiği dönemde UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye rakip olmuştu. İstanbul'da 2-2 sonuçlanan mücadelede sarı-lacivertli ekibin filelerini havalandırmayı başarmıştı.



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