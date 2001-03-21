Fenerbahçe 7 milyon euroluk Ozan Tufan'ı gözden çıkardı

27.5.2017 - 12:47

Ve Ozan Tufan hakkında son karar verildi

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin altında kalan Ozan Tufan'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünülmeyen oyuncular arasına girdi.

Bu sezonu kupasız kapatarak beklentilerin oldukça altında kalan Fenerbahçe, gelecek yılın çalışmalarına başladı. Birçok bölgede önemli değişikliklerin olması beklenen Fenerbahçe’de en önem verilen bölge ise orta saha…  Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre iki sezondur burada yaşanan sıkıntıya yönetim çare arıyor. Bu çerçevede orta sahanın yapısı yeniden dizayn edilecek. Mehmet Ekici transferi dışında Malinovsky ve Valbuena transferlerini de büyük ölçüde bitiren yönetim orta sahaya bir takviye daha yapacak. Bu isimlerin gelmesiyle birlikte mevcut orta saha oyuncularından bazıları da gözden çıkarıldı. Bu isimlerin başında ise Ozan Tufan geliyor.

Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen genç futbolcu yeni sezon kadro planlamasın içinde ideal kadroda düşünülmüyor. Ozan Tufan'ı isteyen kulüpler olursa bu teklifler değerlendirilecek. Kiralık ya da satılık olmak üzere iki opsiyon da Ozan Tufan için söz konusu… Eğer teklif gelmezse genç futbolcu kadroda tutulacak ancak yedek kulübesinde oturacak.

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