Fenerbahçe, Bennett ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Erkek Basketbol Takımı'nın Kanadalı oyuncusu Anthony Bennett ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bennett'a, formamızı giydiği süre boyunca gösterdiği ekip uyumu ve yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'na ocak ayı içerisinde katılan 23 yaşındaki basketbolcu, 2013'teCleveland Cavaliers tarafından 1. tur 1. sıradan draft edilmiş ve NBA kariyerine başlamıştı.

Anthony Bennett, Fenerbahçe'nin elde ettiği tarihi THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kadrosunda yer alarak, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu tatmıştı.