Fenerbahçe çeyrek final serisinde 1-0 önde

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final ilk maçında Tofaş’ı konuk etti. Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da oynanan maç, 92-76 sarı-lacivertlilerin zaferiyle tamamlandı ve Fenerbahçe bu sonuçla çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti..

F.Bahçe'de 5 oyuncu çift hanelerde sayı üretti. Kostas Sloukas kaydettiği 13 sayıyla sarı-lacivertlilerin en skoreri olurken; Jan Vesely 12, James Nunnaly ile Luigi Datome 11'er ve Bogdan Bogdanovic de 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.



2 galibiyet alanın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı ise 26 Mayıs Cuma günü Tofaş'ın ev sahipliğinde Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.



Karşılaşmayı Futbol takımının file bekçisi Ertuğrul Taşkıran da izledi. Ayrıca bu karşılaşma, Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe'nin, taraftarlarıyla Fenerbahçe Ülker Sports Arena'daki ilk buluşması oldu ve Fenerbahçe, maç öncesi taraftarı ile şampiyonluğu kutladı.



F.Bahçe maça; James Nunnaly, Ali Muhammed, Bogdan Bogdanovic, Jan Vesely ve Ekpe Udoh beşiyle başladı..





Karşılaşmaya istediği gibi giremeyen Fenerbahçe savunmada sertlik gösteremeyince televizyon molasına kadar potasında 17 sayı görürken; rakip potaya ise 3'ü üç sayılık olmak üzere 12 sayı bıraktı (04:52). Mola dönüşü konuk ekibin basketiyle süren oyunda Vesely ve Sloukas'la farkı 1 sayıya kadar indiren sarı-lacivertliler periyodu 22-23 geride tamamladı.



İkinci periyotta Bogdanovic, Ahmet ve Melih'le 9-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe, skoru 31-23 yaptı. Ahmet'in savunmada ortaya koyduğu performansla rakip hücuma fren yaptıran sarı-lacivertliler, Datome ve Sloukas'ın da sayı katkılarıyla skoru 38-31 yaptı ve rakibine mola aldırdı. Molanın ardından Sloukas'la farkı çift hanelere yükselten Fenerbahçe, Yiğit Arslan'ın son saniye üçlüğüne engel olamadı ve soyunma odasına 44-37 önde gitti.



Tofaş'tan Barış'ın basketiyle başlayan ikinci yarıda Sloukas'ın basket faulünün ardından Copeland'ın isabetli serbest atışları skoru 47-41 yaptı. İlerleyen bölümde skor avantajını kaybetmeyen Fenerbahçe, periyodu 64-60 önde tamamladı.



Fenerbahçe final periyoduna; Ahmet Düverioğlu, James Nunnaly ve Ali Muhammed'in kaydettiği basketler sonucu 8-0'lık seriyle başladı: 72-60. Karşılıklı üçlüklerle süren oyunda Datome'nin basketleri sonucu fark 14 sayıya kadar çıktı: 79-65. Kalan bölümde de farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 92-76 kazandı..