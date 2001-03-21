Fenerbahçe, dayanıklılık ve kuvvet çalıştı

24.3.2017 - 00:06

Fenerbahçe, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını günün ikinci antrenmanında dayanıklılık ve kuvvet çalışarak sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçeli oyuncular salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptılar.

Milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Simon Kjaer, Jeremain Lens, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Moussa Sow antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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