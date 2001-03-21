Fenerbahçe'de galibiyet serisine devam

Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 89-68 mağlup etti. Fenerbahçe bu sonuçla ligdeli galibiyet serisini 13 maça çıkardı.

Karşılaşmaya Berk Uğurlu'nun sayılarıyla başlayan Fenerbahçe'ye Stipanovic'le karşılık veren Demir İnşaat Büyükçekmece, 5. dakikayı 13-12 öne geçti. Melih Mahmutoğlu'nun üçlükleriyle oyunda üstünlüğü ele almaya çalışan sarı-lacivertliler, Vesely ile pota altında etkili olsa da Buckner ve Hayes'in sayılarıyla Demir İnşaat Büyükçekmece ilk çeyreği 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Kalinic ve Udoh'u da oyuna sokan ev sahibi ekip, kısa sürede elde ettiği 7-0'lık seriyle skoru 28-26'ya getirdi. Savunmada agresifliğini arttırarak Demir İnşaat Büyükçekmece'nin sayı üretmesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, dış atışlardan da kolay sayı buldu. Udoh'un son dakika içinde bulduğu sayılarla arayı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 41-34 galip gitti.

Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan ve farkı 1 sayıya (41-40) indiren Demir İnşaat Büyükçekmece, periyotun ilk bölümünde savunma ribauntlarında da etkili olmayı başardı. Hücumda yaptığı hatalarla ele geçirdiği üstünlüğü kısa sürede kaybeden Demir İnşaat Büyükçekmece, Johnson'un basketleriyle farkın büyümesine engel olmaya çalıştı. Karşılaşmanın 26. dakikası ev sahibi ekibin 50-49 üstünlüğü ile geçilirken, peş peşe sayılar bulan Fenerbahçe, karşılaşmanın bu bölümünü 59-54 önde bitirdi.

Nunnally'nin üçlüğüyle son çeyreğe giriş yapan Fenerbahçe, 8-0'lık bir seriyle 34. dakikada farkı 13 sayıya yükseltti: 67-54. Ahmet Düverioğlu'nun pota altından ürettiği basketlerle farkı açan sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun üçlüğüyle 29. dakikada farkı 20 sayıya çıkardı (84-64) ve karşılaşmadan 89-68 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 89 - Demir İnşaat Büyükçekmece: 68

Salon: Ülker Sports Arena

Hakemler: Özlem Yalman, Ersan Ergüler, İbrahim Altıntaş

Fenerbahçe: Berk Uğurlu 9, Melih Mahmutoğlu 15, Bennett 10, Datome 2, Ahmet Düverioğlu 9, Udoh 6, Nunnally 18, Vesely 17, Kalinic 3, Barış Hersek, Egehan Arna, Ali Muhammed

Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 17, Hayes 10, Abercrombie 7, Caloiaro 8, Stipanovic 12, Buckner 14, Tayfun Erülkü, Ceyhun Altay

1. Periyot: 21-22

Devre: 41-34

3. Periyot: 59-54