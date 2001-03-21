Fenerbahçe'de yeni patron Jan de Brandt

3.6.2017 - 23:18

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Kadın Takımı'nın yeni antrenörü belli oldu.

Sezonun tamamlanmasıyla İtalyan Marcello Abbondanza ile yollarını ayıran sarı-lacivertli takım, Belçikalı Jan de Brandt ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımı 2008-2010 yılları arasında 1,5 sezon çalıştıran ve geçen sezon Bursa Büyükşehir Belediyespor'da görev yapan Jan de Brandt ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeni antrenörümüz Jan de Brandt'a yarıştığı her kulvarda 'şampiyonluk' hedefleyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.

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