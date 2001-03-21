Fenerbahçe'den Valbuena'yı resmen açıkladı

Fenerbahçe, Lyon'dan Mathieu Valbuena'yı transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mathieu Valbuena ve takımı Olympique Lyon ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mathieu Valbuena ile sözleşme imzalanacaktır."

Fenerbahçe, Valbuena ile prensipte anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.

Daha önce Trabzonspor'la yollarını ayıran Mehmet Ekici ile anlaşıldığını duyuran Fenerbahçe, resmi internet sitesinden Mathieu Valbuena için Lyon'la prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.