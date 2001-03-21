Fenerbahçe Fransız yıldız Valbuena ile anlaştı

25.5.2017 - 00:10

Lyon Başkanı Aulas'tan 'Valbuena' açıklaması

Fenerbahçe'nin Valbuena ile anlaşmaya vardığı iddiaların ardından Lyon Başkanı Aulas'tan açıklama geldi. Aulas, "Fenerbahçe'nin teklifi Valbuena'yı cezbetti" dedi.Geçiğimiz gün Fransız basınında Fenerbahçe'nin bir süredir gündeminde olan yıldız futbolcuValbuena ile anlaşmaya vardığı haberleri yer almıştı. 

'Fenerbahçe'nin teklifi Valbuena'yı cezbetti'

Bu haberlerin ardından Lyon Kulübü Başkanı Aulas'tan açıklama geldi. Aulas, Valbuena'nın ayrılacağının sinyallerini verirken, "Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme, Lyon'un Valbuena'ya öneremeyeceği bir sözleşme. Fenerbahçe'nin teklifi onu cezbetti." açıklamasını yaptı. 

Her konuda anlaşıldığı iddia edilmişti

Dış basında yer alan haberlerde, Valbuena'nın yüksek maaşının başkan Aulas'ı zorladığı, Aulas'ın tek amacının Valbuena'nın maaşını düşürmek olduğu iddia edilmiş, Türkiye'den ise Fenerbahçe'nin onu istediği ve tarafların her konuda anlaştığı kaydedilmişti.

Fenerbahçe'yi ve Sow'u takibe aldı

Öte yandan 34 yaşındaki futbolcu kişisel Instagram hesabından Fenerbahçe'nin resmi hesabı ile Moussa Sow'un hesabını takibe aldı.
 

 

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