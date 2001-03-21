Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'ı kapıya koydu

Fenerbahçe Hasan Ali ile sözleşme yenilemedi

Fenerbahçe, sözleşmesi sona ere Hasan Ali Kaldırım ile anlaşamadı ve oyuncu serbest kaldı.

Yeni sezon öncesi bambaşka bir takım kurma hedefinde olan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile anlaşamadı ve tecrübeli futbolcu serbest kaldı.

Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanı Volkan Demirel ve sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunuyordu.

Fenerbahçe ile bu sezon 43 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 3 asistlik performans sergiledi.

Lens ve Sunderland'le görüşülecek

Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen futbolculardan Lens'le yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, hafta başında oyuncu ve kulübü Sunderland'le görüşmede bulunacak.

Sow'un kalması zor

Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ain'den kiralanan Sow'un yüksek maliyeti, futbolcunun Fenerbahçe'de kalmasını zorlaştırıyor.

Karavaiev ve Fabiano'yla yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı kaleci Fabiano ve Ukraynalı kanat oyuncusu Karavaiev'le ise yola devam etmeme kararı aldı. Fabiano Porto'ya, Karavaiev ise Shakhtar Donetsk'e dönecek.