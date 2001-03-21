Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'ı kapıya koydu

4.6.2017 - 22:24

Fenerbahçe Hasan Ali ile sözleşme yenilemedi

Fenerbahçe, sözleşmesi sona ere Hasan Ali Kaldırım ile anlaşamadı ve oyuncu serbest kaldı.

Yeni sezon öncesi bambaşka bir takım kurma hedefinde olan Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile anlaşamadı ve tecrübeli futbolcu serbest kaldı.

Fenerbahçe Kulübü, takım kaptanı Volkan Demirel ve sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım'la sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunuyordu.

Fenerbahçe ile bu sezon 43 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım sadece 3 asistlik performans sergiledi.

Lens ve Sunderland'le görüşülecek

Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen futbolculardan Lens'le yola devam etmek isteyen Fenerbahçe, hafta başında oyuncu ve kulübü Sunderland'le görüşmede bulunacak.

Sow'un kalması zor

Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi El Ain'den kiralanan Sow'un yüksek maliyeti, futbolcunun Fenerbahçe'de kalmasını zorlaştırıyor.

Karavaiev ve Fabiano'yla yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı kaleci Fabiano ve Ukraynalı kanat oyuncusu Karavaiev'le ise yola devam etmeme kararı aldı. Fabiano Porto'ya, Karavaiev ise Shakhtar Donetsk'e dönecek.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret