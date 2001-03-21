Fenerbahçe istediğini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Adanaspor evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-lacivertliler ligi 64 puanla 3. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Fenerbahçe, ligi üçüncü sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'ndan katılmaya hak kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını haftalar öncesinde kaybeden Fenerbahçe, 34. hafta karşılaşmasında Adanaspor'u Josef ve Aatıf'ın golleriyle 3-1 yenerek 2016-17 sezonunu üçüncü sırada tamamladı.

Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 6. dakikasında ev sahibi ekip Koman'ın penaltı golüyle öne geçti. Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. Josef 9. dakikada skoru eşitlerken, 22. dakikada Aatıf sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi. Sarı Lacivertlilerin Nijeryalı forveti Emmanuel Emenike 90. dakikada skoru 3-1'e getiren golü attı ve maçın sonucunu belirledi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 63 puana yükseldi ve Galatasaray'ı averajla geride bırakarak ligi üçüncü sırada bitirdi. Adanspor ise 25 puanda kaldı ve ligi son sırada tamamlayarak TFF 1. Lig'e düştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe’de Lens’in sol kanattan tehlikeli ortasında top kaleci İrfan’da kaldı.

5. dakikada Adanaspor’da Emre Uğur çalımlarla ceza alanına girdi Fenerbahçe’de İsmail’in faulde Hakem Yaşar Kemal Uğur’lu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Koman topu filelerle buluşturdu. 1-0

9. dakikada Fenerbahçe’de Aatif’in ara pasında gelişine vuran De Souza savunmaya da çarpan topu ağlarla buluşturdu. 1-1

18. dakikada Fenerbahçe’de Aatif’in sağ kanattan ortasında De Souza’nın kafa vuruşundan top üstten auta çıktı.

22. dakikada Fenerbahçe’de Aatif uzaktan şutunda Adanaspor’da Viera’ya çarpan top ağlarla buluştu. 1-2

42. dakikada Adanaspor’da Samican’ın şık plasesinde top kaleci Volkan Demirel’de kaldı.

59. dakikada Alper’in havadan pasında Aatif’in yarım volesinde top kaleci İrfan’da kaldı.

62. dakikada Adanaspor’da Cem’in çaprazdan sert şutunda top kaleci Volkan’da kaldı.

82. dakikada Fenerbahçe’de Ozan’ın pasında Emenike’nin plasesinde Adanaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırıldı.

90. dakikada Fenerbahçe’de Emenike’nin ceza alanı dışından sert şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Adanaspor: İrfan x, Viera x, Ramos xx, Samican x, Ahmet Dereli x (Serbay dk. 90 ?), Vinicius x (Yusuf dk. 81 x), Tevfik xx, Emre x, Cem x (Reynaldo dk. 73 x), Renan xx, Koman x

Yedekler: Hayrullah, Ahmet Bahçıvan, Digao

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Fenerbahçe: Volkan xx, Hasan Ali xx, Kjaer xx, Mehmet xx, De Souza xx, Alper xx, Sow xx (Emenike dk. 73 x), İsmail xx, Yiğitcan x (Volkan Şen dk. 17 xx), Lens xxx (Ozan dk. 64 x), Aatif xxx

Yedekler: Mahmut, Karavaiev, Stoch

Teknik Direktör: Dirk Advocaat

Goller: Koman (dk. 5) (Adanaspor), De Souza (dk. 9), Aatif (dk. 22), Emenike (dk. 90) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Ramos (Adanaspor)

Cemil Serezli - Umutcan İşledici