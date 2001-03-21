Fenerbahçe Jesus Navas'a servet verdi

Navas adım adım Fenerbahçe’ye

Bonservisi elinde olan Navas'a 3 senelik sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro önerilmişti. Terübeli isme verilecek imza parası biraz daha arttırıldı ve transfer bitme noktasına geldi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen F.Bahçe tamanlamıyla Jesus Navas'a odaklandı. Manchester City, 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile yollarını ayırırken, sarı-lacivertliler bonservisi elinde olan İspanyol yıldızı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim, Navas'a 3 yıllık sözleşme ve senelik 3milyon Euro önermiş, birmiktar da imza parası ile işi bitirmek istemişti.

F.Bahçe, teklife sıcak baksa da ‘tamam' demeyen Navas'ı ikna etmek için imza parasını arttırdı. Bu hamle sonrasında İspanyol yıldızın, Fener'e çok yaklaştığı belirtiliyor. Eğer Navas, son görüşmeden sonra Kanarya'ya imza atmazsa ‘büyük sürpriz' olarak nitelendirilecek. Orta alanın sağında görev yapan Jesus Navas, bu sezon Manchester City ile 24 lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 4 FA Cup ve 2 Lig Kupası olmak üzere 36 maçta 5 asist yaptı.