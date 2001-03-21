Fenerbahçe Jesus Navas'a servet verdi

27.5.2017 - 12:37

Navas adım adım Fenerbahçe’ye

Bonservisi elinde olan Navas'a 3 senelik sözleşme ve yıllık 3 milyon Euro önerilmişti. Terübeli isme verilecek imza parası biraz daha arttırıldı ve transfer bitme noktasına geldi.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen F.Bahçe tamanlamıyla Jesus Navas'a odaklandı. Manchester City, 31 yaşındaki kanat oyuncusu ile yollarını ayırırken, sarı-lacivertliler bonservisi elinde olan İspanyol yıldızı ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yönetim, Navas'a 3 yıllık sözleşme ve senelik 3milyon Euro önermiş, birmiktar da imza parası ile işi bitirmek istemişti.

F.Bahçe, teklife sıcak baksa da ‘tamam' demeyen Navas'ı ikna etmek için imza parasını arttırdı. Bu hamle sonrasında İspanyol yıldızın, Fener'e çok yaklaştığı belirtiliyor. Eğer Navas, son görüşmeden sonra Kanarya'ya imza atmazsa ‘büyük sürpriz' olarak nitelendirilecek. Orta alanın sağında görev yapan Jesus Navas, bu sezon Manchester City ile 24 lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 4 FA Cup ve 2 Lig Kupası olmak üzere 36 maçta 5 asist yaptı.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret