Fenerbahçe kaçtı, Trabzonspor yakaladı

Sezonun son derbisinde Fenerbahçe ile Trabzonspor puanları paylaştı. Kadıköy'deki maçta taraflar Moussa Sow ve Matus Bero'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor 1-1 berebare kalırken, 1'er puan ne Fenerbahçe'ye ne de Trabzonspor'a yaradı!

Bordo-mavililer sezonu 5. bitirme şansını matematiksel olarak yitirip Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybederken, sezonu daha geç açmak adına Galatasaray'la giriştiği 3'lük yarışında yara aldı.

Kadıköy'deki maçta Fenerbahçe ilk yarıyı Moussa Sow'un 23. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı. Bordo-mavililer bu gole 54. dakikada Matus Bero ile cevap verdi. Beraberlikten sonra Trabzonspor galibiyet golüne yaklaştığı pozisyonları değerlendiremeyince 90 dakika beraberlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 61 puanla 3. sırada kalırken, Trabzonspor ise puanını 51'e çıkardı.

10 MAÇLIK SUSKUNLUĞU BERO BOZDU

Trabzonspor, F.Bahçe'yle oynadığı son 10 maçta rakibine gol atamamıştı. Son olarak 2011-12 sezonu Süper Lig Şampiyonluk Grubu'nda 6 Mayıs'ta oynanan ve 3-1 mağlup olduğu maçta F.Bahçe ağlarına gol alan bordo-mavililer, sonraki 10 karşılaşmayı gol bulamadan tamamladı. Bordo-mavililerin bu şanssızlığını Slovakyalı oyuncu Matus Bero bozdu. Ceza sahası dışından şutunu çıkaran Bero kaleci Volkan Demirel'i avlayarak skoru 1-1'e getiren golü attı.

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Maçtan dakikalar

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Josef’in içeriye çevirdiği topta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Van Persie’nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak oyun alanına döndü.

23. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Onur’un büyük hatasında topu oyun alanına çeldi. Sow, kale çizgisi üzerinde, önünde kalan topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sow’un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onur kornere çeldi.

45+1. dakikada Castillo’nun pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan N’Doye’un şutunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı oyun alanının içerisine çeldi.

47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Durica’nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğin dibinden auta gitti.

54. dakikada N’Doye’un pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Bero’nun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

60. dakikada N’Doye’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yusuf’un sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

70. dakikada sol kanattan yapılan ortada N’Doye ceza sahası içinde göğsüyle düzeltip vurdu, kaleci Volkan topu kornere gönderdi.

73. dakikada Volkan Şen’in soldan yaptığı iyi yükselen Van Persie kafayı vurdu ancak kaleci Esteban topun ağlara gitmesini engelledi.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Ekrem Kan xx, Kemal Yılmaz xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xxx, Kjaer xx, Skrtel xx, İsmail Köybaşı x, Mehmet Topal xx, Van Persie x, Josef xx, Lens xx (Stoch dk. 87 ?), Sow xx (Salih dk. 80 ?), Emenike x (Volkan Şen dk. 72 x)

Yedekler: Ertuğrul, Karavayev, Neustadter, Yiğithan

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Trabzonspor: Onur x (Esteban dk. 46 xx), Pereira xx, Uğur Demirok xx, Medjani xx, Mas xx, Bero xx, Okay xx (Durica dk. 46 x), Yusuf xxx, Olcay xxx, Castillo xx (Rodagella dk. 81 ?), N’Doye xx

Yedekler: Zeki Yavru, Mustafa Akbaş, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Sow (dk.23) (Fenerbahçe), Bero (dk. 54) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Emenike, Skrtel, İsmail Köybaşı, Salih (Fenerbahçe), Bero, Castillo, Olcay, N’Doye, Medjani (Trabzonspor)