Fenerbahçe ligde yara sardı

27.3.2017 - 00:51

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Best Balıkesir'i 79-68 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, ilk sayısını Ahmet Düverioğlu'nun smacı ile buldu. Ev sahibi Best Balıkesir, bu sayıya hemen sonraki hücumda Andrews'in 3 sayılık atış ile cevap verdi. İlk molaya 9-7 üstün giren sarı-lacivertliler kalan sürede oyundaki etkisini arttırdı ve ilk periyodu 22-15 üstün bitirdi.

İkinci periyoda Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe; Vesely, Nunnally ve Bennett ile de sayılar bulurken, Best Balıkesir rakibine Andrews, James ve Dorsey ile karşılık verdi. Pota altında başarısını sürdüren konuk ekip devreyi 41-36 önde geçti.

Üçüncü periyoda ev sahibi takım kötü başlarken, Fenerbahçe üstünlüğünü korudu. Best Balıkesirli oyuncuların hatalarını Egehan Arna, Melih Mahmutoğlu ve Kalinic ile cezalandıran Fenerbahçe, son çeyreğe 58-42 üstün girdi.

Son çeyrekte Best Balıkesir, Fenerbahçe'nin hücumlarını kesmekte zorlandı. Rakibine karşı rahat oynayan Fenerbahçe, sahadan 79-68 galip ayrıldı.

Salon: Yeni Balıkesir

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Halil Baldemir, Halit Can Cihan

Best Balıkesir: Kelly, James 14, Andrews 21, Pastal, Ofoegbu 3, Dorsey 7, Ümit Sonkol 4, Melih Yıldız 8, Nichols 11, Mehmet Ali Erdoğan

Fenerbahçe: Melih Mahmutoğlu 9, Bennett 7, Berk İbrahim Uğurlu 11, Kalinic 10, Ahmet Düverioğlu 6, Udoh, Ali Muhammed 7, Vesely 8, Egehan Arna 6, Nunnally 10, Barış Hersek 5

1. Periyot: 15-22

Devre: 36-41

3. Periyot: 42-58

Beş faulle çıkan: 37.10 Melih Yıldız (Best Balıkesir)

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