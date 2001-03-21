Fenerbahçe Mathieu Valbuena'ya servet ödeyecek

3.6.2017 - 12:05

Valbuena’ya servet ödenecek

Fenerbahçe, yıldız futbolcunun işini bitirdi. Bu transferle ilgili henüz açıklama yapılmasa da Fransız basını, Valbuena’nın 3 yıl için 10 milyon Euro’dan fazla para alacağını iddia etti.Sarı-Lacivertliler’de yeni sezonun ilk transferi, daha önce anlaşma sağlananMehmet Ekici olacak. Fenerbahçe ikinci bombayı ise Lyon’lu Mathieu Valbuena ile patlatmaya hazırlanıyor.

Tarafların bu transfer için her konuda anlaşma sağladıkları ve işin resmi açıklamaya kaldığı öğrenildi. Fransız basını ise Fenerbahçe ile 33 yaşındaki oyuncu arasındaki anlaşmanın detaylarını paylaştı. İddiaya göre Sarı-Lacivertliler, Valbuena’yla 3 sezonluk sözleşme imzalayacak.

Deneyimli futbolcuya senelik en az 3 milyon Euro ödeneceği (12 milyon TL), bonuslarla birlikte Fransız yıldızın 3 senelik maliyetinin 10 milyon Euro’yu (40 milyon TL) geçeceği öne sürüldü. Fenerbahçe’nin Valbuena’nın kulübü Lyon’a ise 2 ila 3 milyon Euro arasında bir ödeme yapması bekleniyor.
 

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