Fenerbahçe Mathieu Valbuena'ya servet ödeyecek

6.6.2017 - 20:58

İşte Fenerbahçe'nin Mathieu Valbuena için ödeyeceği rakam!

Yeni sezona yepyeni bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de ilk hedef Lyon'un başarılı hücumsu Mathieu Valbuena olurken, Fransız yıldız için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu.

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'den sonra transferini bitirmeye çok yaklaştığı Mathieu Valbuena içinLyon'a 4 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. 

Geçtiğimiz günlerde birçok kez Fenerbahçe hesapları paylaşan ve Sarı Lacivertli takıma göz kırpan 32 yaşındaki oyuncunun 3 senelik sözleşme imzalaması bekleniyor. Valbuena'nın yıllık garanti 3 milyon euro kazanacağı da gelen haberler arasında... 

Bu sene Lyon'la tüm turnuvalarda 43 maça çıkan Valbuena, 10 gol atıp 8 asist yaptı. Yıldız oyuncunun Lyon'la olan sözleşmesi gelecek sezon sonu bitiyordu. 

Hakan Ateşler

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