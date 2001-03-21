Fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes'i 91-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final dördüncü maçında Anadolu Efes'i 91-65 yenen Beşiktaş Sompo Japan, seride durumu 3-1'e getirerek finale yükseldi.



Seride durumu 3-1'e getiren Beşiktaş Sompo Japan, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Siyah-beyazlılar, Darüşşafaka Doğuş ile oynadığı yarı final serisini 3-0 kazanarak finale adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Beşiktaş Sompo Japan, Stimac ve Thompson'ın kaydettiği isabetlerle 5. dakikayı 11-7 üstün geçti. Hücumda etkili performans sergileyen ve Weems'in pota altından bulduğu basketle farkı çift hanelere çıkaran siyah-beyazlılar, periyodu 26-16 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Erkan Veyseloğlu'nun basketleriyle başlayan konuk ekip karşısında Anadolu Efes, Heurtel'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği isabetlerle farkı eritmeye çalıştı. Etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlılar, Thompson ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Sertaç Şanlı ve Roll ikilisiyle de pota altından basketler buldu ve 16. dakikayı 40-24 önde geçti. Kalan bölümde ev sahibi ekip Cedi Osman ile farkı eritmeye çalışsa da Beşiktaş Sompo Japan, Roll'un son saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketle devre arasına 19 sayı farkla 52-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, 8-2'lik seri yakalayan Beşiktaş Sompo Japan, Strawberry ve Erkan Veyseloğlu'nun isabetleriyle 28. dakikada 66-42 üstünlüğünü devam ettirdi. Kalan bölümde rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen siyah-beyazlılar, Sertaç Şanlı'nın basketleriyle final periyoduna 70-42 önde girdi.

Son çeyreğe de iyi başlayan konuk ekip, Roll'un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle, Weems'in ise smaç basketiyle 35. dakikada farkı 34 sayıya (50-84) çıkardı. Kalan bölümde Weems ile etkili olan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Beşiktaş Sompo Japan salondan 91-65 galip ayrıldı.

Karşılaşma bitiminde Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca ve siyah-beyazlı basketbolcular, saha ortasında toplanarak büyük sevinç yaşadı. Daha sonra siyah-beyazlı basketbolcular taraftarlarıyla karşılıklı tezahüratlar yaptı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da siyah-beyazlı taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi.

Bu arada Fikret Orman karşılaşmayı iç saha tribününden takip etti. Beşiktaşlı yönetici Hakan Özköse, basket sonrası sevindiği sırada orada bulunan Anadolu Efes taraftarları tepki gösterdi. Ayakta devam eden tartışma kısa sürede sona erdi ve siyah-beyazlıların başkanı Orman, karşılaşmayı ön sıradan izlemeye devam etti.

Öte yandan müsabakayı pota arkası saha içi tribününden takip eden Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Marcelo Guedes, son çeyreğe girilirken siyah-beyazlı taraftara üçlü çektirdi.

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Murat Biricik, Zafer Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Anadolu Efes: Granger 2, Paul 9, Dunston 13, Brown 11, Cedi Osman 12, Heurtel 15, Thomas 3

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 5, Strawberry 8, Roll 22, Weems 8, Stimac 18, Thompson 12, Muratcan Güler, Sertaç Şanlı 10, Erkan Veyseloğlu 8, İlkan Karaman, Şafak Edge

1. Periyot: 16-26

Devre: 33-52

3. Periyot: 42-70

5 faulle çıkan: 33.25 Granger (Anadolu Efes)