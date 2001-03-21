Fenerbahçe rekor kırdı

28.5.2017 - 00:57

Trabzonspor ile sahasında berabere kalarak bu sezon iç sahada 21 puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig’in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana iç sahada en çok puan kaybettiği sezonu yaşadı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 17 karşılaşmada sadece 8 galibiyet alan Fenerbahçe, taraftarı önünde puan kaybetme rekoru kırdı.

Sahasında 8 kez kaybeden, 6 kez berabere kalan ve 3 maçta da rakiplerine boyun eğer sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 18 takımla oynanmaya başladığı 1994-1995 sezonundan bu yana taraftarı önünde en fazla puan kaybettiği sezonu yaşadı. İç sahadaki 17 karşılaşmada rakiplerine 21 puan kaptıran Dİck Advocaat’ın takımı, 1999-2000 sezonunda yaşadığı 20 puanlık kaybı da geçti.

1999-2000 yılında sahasında oynadığı karşılaşmalarda kaybettiği 20 puanla zirvenin çok uzağında kalan ve ligi 4. sırada bitiren Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir performans sergiledi. Son olarak Trabzonspor’la 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, bu maçla birlikte iç sahadaki puan kaybını 21’e çıkardı ve rekor kırdı.

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