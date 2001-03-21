Fenerbahçe transferde hız kesmiyor

Valbuena'yı İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, transfer döneminin resmi başlangıç tarihine kadar en az iki futbolcuyla daha anlaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı giriyor. Mehmet Ekici'yi açıklayan sarı-lacivertliler Lyon'dan transfer ettiği Mathieu Valbuena'yı da İstanbul'a getirdi. 17 Haziran'da transfer döneminin başlamasıyla iki futbolcuya da imza attırılacak.

Sarı-lacivertliler, bir diğer transfer hedefi olan Nabil Dirar'i kadroya katmak adına da son aşamaya geldi. Kısa süre içerisinde Fenerbahçe ve Monaco yetkilileri arasında anlaşmanın tamamlanması ve Faslı futbolcunun İstanbul'a gelmesi tahmin ediliyor.

Kalede Fabiano'dan boşalan bölge içinse öne çıkan aday Carlos Kameni. Malaga'da forma giyen deneyimli kaleciyle yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.

Bir yandan iç transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, sözleşmeleri biten Volkan Demirelve Hasan Ali Kaldırım ile görüşmelerini bu hafta sürdürecek. Yönetim Manchester City'den ayrılan Gael Clichy için yapılan görüşmeleri ise şimdilik askıda tutuyor. Sarı-lacivertliler Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşme görüşmeleri ve İsmail Köybaşı'na gelecek tekliflere göre Clichy'yi bedelsiz olarak kadrosuna katabilir.