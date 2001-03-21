Fenerbahçe yarı finalde: Rakip Daçka

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takım, Spor Toto Basketbol Ligi Play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Tofaş’ı 79-73 mağlup ederek, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi Darüşşafaka Doğuş oldu.

Ev sahibi ekibin basketiyle başlayan mücadelede Nunnaly’nin üçlüğü ile öne geçen sarı-lacivertliler, Copeland ve Kaya’yı durduramayınca skorda 6-3 geri düştü. Kalinic ve Ali Muhammed’in kaydettiği 5-0’lık seriyle avantajı tekrar eline geçiren Fenerbahçe, farkı açmayı başardı. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler ilk periyot 19-22 önce geçti.

İkinci periyotta Melih’in üçlüğünün ardından Tofaş ekibinden Kadir’in üçlüğü sonucu skor 26-26’da eşitlendi ve ev sahibi ekipten mola geldi. Bu bölümün ardından eşitliğin sürdüğü mücadelede ev sahibi ekipte Yiğit’in üçlüğü ve Copeland’ın turnikesi sonucu ilk yarı skoru 44-39 oldu.

Micic’in üçlüğüyle başlayan ikinci yarıda Datome ve Sloukas’ın basketleri farkı 1 sayıya kadar indirdi. (47-46). Kalinic’le eşitliği yakalayan Fenerbahçe, televizyon molasına 51-51’lik skorla girdi. Molanın ardından Barış Hersek’le öne geçen Fenerbahçe, avantajını koruyamadı ve final periyoduna 59-57 geride girdi.

Dördüncü periyotta Sloukas’la skoru eşitleyen sarı-lacivertliler, Ivanov’a Egehan’la karşılık verdi ve Melih’in üçlüğüyle de skoru 61-64 yaparak rakibine mola aldırdı. Molanın ardından başa baş giden mücadelede skor 67-67’ye gelince bu kez mola alan taraf Fenerbahçe oldu. Moladan da Sloukas’ın üçlüğüyle dönen Fenerbahçe, kalan bölümde oyunu domine etti ve maçı 79-73 kazandı.