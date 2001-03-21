Fenerbahçe yarı finalde

1.4.2017 - 00:38

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalin ilk maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe: 3 - Halkbank: 0 
Salon: Metro Enerji 
Hakemler: Erol Akbulut, Tayfun Şener 
Fenerbahçe: Zilio, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom, (Merve Daşbeler, Melis Yılmaz, Ezgi Dilik, Balkestein, Meliha İsmailoğlu, Ergül Avcı, Şeyma Ercan) 
Halkbank: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan, Aslıhan Kılıç, Hande Şimşek, Pelin Ilgın) 
Setler: 25-14, 25-13, 25-16 
Süre : 73 dakika (25, 24, 24)

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Necmi Kurucu
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret