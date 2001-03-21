Fenerbahçe'ye Luigi Datome şoku

Fenerbahçe'de Luigi Datome en az 3 hafta yok..

Fenerbahçe, Maccabi maçında sakatlanan Luigi Datome'nin 3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Maccabi maçında sakatlanan Luigi Datome'nin 3 hafta forma giymeyeceğini açıkladı. Daha önce Bogdan Bogdanovic ve Kostas Sloukas sakatlanmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

21 Mart Salı günü oynanan Fenerbahçe-Maccabi Fox Tel Aviv maçında sakatlanan Luigi Datome’nin detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun çekilen MR’ında, sağ omuz bölgesinde eklem yaralanması tespit edilmiştir. Luigi Datome’nin tedavi süreci başlamış olup, oyuncumuzun parkelere dönüşünün en az üç hafta sürmesi beklenmektedir.