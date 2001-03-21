Fenerbahçe'ye niyet eden Yılmaz Vural Göztepe'ye gitti

21.3.2017 - 11:54

Yılmaz Vural, Göztepe ile anlaştı

Okan Buruk’tan boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlara geçen Göztepe, Yılmaz Vural ile anlaştı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından Göztepe’deki görevine başlayacak.

TFF 1. Lig’de aldığı kötü sonuçların ardından Okan Buruk’la yollarını ayıran Göztepe, görüştüğü tecrübeli Teknik Direktör Yılmaz Vural’la her konuda anlaştı. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vural, sarı-kırmızılı yönetimle her konuda anlaştıklarını ifade ederek, henüz resmi imzayı atmadığını ancak önümüzdeki günlerde İzmir’e gelerek sözleşme imzalayacağını kaydetti.

Geçen yıl Adana Demirspor’da görev yapan Türk futbolunun en tanınmış isimlerinden Yılmaz Vural, daha önce Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor ve Karabükspor’da görev yaptı. Vural, resmi imzaların atılmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte ilk kez görev yapacak.

Ali Gözeten

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