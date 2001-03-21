Fenerbahçe'ye son saniye şoku

THY Euroleague’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Maccabi FOX Tel Aviv’e 79-81’lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında Maccabi Fox Tel Aviv’i konuk etti.

Sarı-lacivertliler İsrail ekibi karşısında; Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Jan Vesely ve Ekpe Udoh beşiyle başladı. Tedavilerine devam edilen Kostas Sloukas ve Bogdan Bogdanovic bu maçta forma giyemedi.

79-79 eşitlenen mücadelede son hücumundan sayı çıkaramayan Fenerbahçe, son saniye basketini potasında görünce mücadeleden 79-81 mağlup ayrıldı.

Salon: Ülker Arena

Hakemler: Dani Hierrezuelo xx, Matej Boltauzer xx, Jurghis Laurinavichus xx

Fenerbahçe: Udoh xx 13, Melih xxx 15, Antic xx 8, Bennett x, Nunnally xx 8, Vesely xx 10, Kalinic xx 6, Muhammed Ali xx 11, Datome xx 8

Başantrenör: Zeljko Obradovic

Maccabi FOX Tel Aviv: Rudd xx 8, Simpson xxx 14, Mekel xx 4, Pnini xx 5, Ohayon xx 10, Landesberg xxx 22, Alexander xx 13, İverson xx 5

Başantrenör: Ainas Bagartskis

1. Periyot: 25-15 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 41-38 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 59-56 (Fenerbahçe lehine)