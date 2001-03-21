Fenerbahçe'ye Valbuena şoku

Fenerbahçe'ye Valbuena şoku
10.6.2017 - 12:40

Valbuena transferinde şok gelişme!

Valbuena'nın pazartesi ya da salı günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.

Ancak Fransız basını moral bozan iddialarla kafa karıştırıyor. Ouest France gazetesi, Lille'in 32 yaşındaki yıldızı transfer etmek için operasyon başlattığını yazmıştı.Transferi, 1 Temmuz'da Lille'in başına geçecek olan Marcelo Bielsa'nın bizzat istediği vurgulanıyor.

Valbuena'nın, Bielsa ile bir görüşme yapacağı belirtilirken, sarı- lacivertli kaynaklar, bu görüşmenin bir nezaket görüşmesi olmaktan öte gidemeyeceğini savunuyor.

 

 

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