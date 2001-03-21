Fernandao'dan sonra Van Persie'de de sıkıntı çıktı

Fenerbahçe’de bir kriz daha!

Fenerbahçe'de Fernandao’nun sakatlanması, Van Persie’nin hazır olmaması ve Emenike’nin kötü performansı ibreyi Sow’a çevirdi. Kanarya’nın şu anda tek forveti Senegalli golcü.

VAN PERSIE’Yİ EKONOMİK KULLANACAK

Advocaat, kalan haftalarda forvette Moussa Sow'u kullanacak ve Senegalli golcünün alternatifi Robin van Persie olacak. Özellikle fizik kondisyonu 90 dakikayı kaldıracak kapasitede olmayan Hollandalı yıldızı ekonomik olarak kullanmayı hedefleyen tecrübeli çalıştırıcı, böylece RVP'nin sakatlanmadan sezonu tamamlamasını sağlayacak.