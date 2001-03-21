Fernandao ömür boyu vidalarla yaşayacak!

19.3.2017 - 10:43

Konyaspor maçında kolunda 5 parçalı kırık olan Fernandao'yu ameliyat eden Doç. Dr. Çağatay Öztürk, vidaların Brezilyalı yıldızın vücudunda kalacağını açıkladı.

Fernandao'nun kritik ameliyatını Doç. Dr. Çağatay Öztürk yaptı. Öztürk, saatler süren operasyonla ilgili Akşam'a şu bilgileri verdi:
"Ameliyat için 8 saat aç olması lazım. Maça başlarken Fernandao su içmiş. Koluna blok yaptık. Gece kolunu uyuşturduk. Çok parçalı bir kırıktı."

Sporcuların kas sisteminin normal insan gibi olmadığını da belirten Öztürk, şöyle devam etti:
"Ameliyat zor oluyor. İnşallah kaynayacak ve eski sağlığına kavuşacak. Ameliyata 3 arkadaş girdik. Bacaklar sağlam olduğu için bazı sporları yapabilir ama minimum 3 ay sürer. Vidalarla kaynaştırdık. Vidalar vücutta kalıyor. Dışarıdan rahatsızlık yaratmadığı sürece uyumlu metaller kalabilir."

Fernandao hayatı boyunca vidalarla yaşayacak

2 BREZİLYALI HASTANEYE GECEDEN GİTTİ
Fernandao'yu hastanede takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Gece Josef ve Fabiano ziyarete gitti. Sabah da İsmail Köybaşı uğradı. Fernandao uyuduğu için takım arkadaşları aralıklarla Brezilyalı golcüye geçmiş olsun ziyaretine gitti.

Fernandao hayatı boyunca vidalarla yaşayacak

5 KIRIKLA THE END
Konya maçında ciddi bir sakatlık geçiren Fernandao, Liv Hospital'de Çağatay Öztürk tarafından ameliyat edildi. Kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, dirsek ile omuz arasında 5 parçalı bir kırık meydana geldiğini belirterek, "Sahalara dönüş süreci tahmin ediyoruk ki 2-3 ay sürecektir" dedi. (Akşam)

 

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