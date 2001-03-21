Fethullahçı Enes Kanter'in babası gözaltına alındı

Basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, bu sabah farklı illerde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında ABD'de basketbol oynayan Enes Kanter'in babasının da olduğu öğrenildi. Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde profesör olarak görev yaparken 2016 yılı Eylül Ayı'nda açığa alınan Prof. Dr. Mehmet Kanter, Kadıköy'deki evinde gözaltına alındığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Kanter'in Tekirdağ'a gönderileceği öğrenildi.