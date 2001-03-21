Fetih Terim'den Arda yorumu

Fatih Terim: Yaşananlar çok üzücü

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu.



Terim, şunları söyledi:



"Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüm. Böyle olmasını kimse istemezdi. Biz de istemezdik. Arda bizim evladımız. Yaşananlar gerçekten çok üzücü. Olay yaşandığı sırada uçağın en önündeydim. Oradan tam anlayamadım ne olduğunu. Hosteslerle basın mensupları arasında mı yoksa basın mensupları ile oyuncular arasında mı bir gerginlik yaşandığını anlayamadım. Yardımcılarım aktardı yaşananları. Olay sakinleşsin, otele gidelim ertesi gün olayla ilgili değerlendirme yaparız dedik. Ertesi gün de gün boyu toplantılar yaparak böyle bir karar aldık."

Göksel Gümüşdağ'dan Arda yorumu

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Takımın kampında Arda Turan'ın, duayen gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunması hakkında açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ, "Arkasındaki sebep ne olursa olsun, Arda gibi topluma mal olmuş birinin, kontrolünü böylesine yitirmesi, kabul edilemez" dedi.



Göksel Gümüşdağ'ın yaptığı açıklamar şu şekilde: "Böyle bir davranışın nelere mal olabileceğini en iyi görebilen insanlardan biri benim. Kendi oyuncularımdan bazılarının karıştığı benzeri bir olaya tanıklık ettim. O gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. O el havaya kalktığı an, o sözler ağızdan çıktığı an, haddi aşmış oluyorsunuz ve gerekçeniz ne olursa olsun kendinizi haklı çıkarmanız mümkün değil. Cezalar, kanunlar, yaptırımlar göreceli olabilir ama kalplerdeki itibar, göreceli değildir. Benim Arda'yı ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. Ülkemizi dünya futbolunda temsil eden çok yetenekli ve özünde çok iyi niyetli bir çocuktur. Fakat bu yaptığı yanlıştır. Telafi edebilmesi için neler düşünüyor bilmiyorum ama kendisine bir ağabey olarak tavsiyem, ilk yapacağı şey, gazeteci arkadaşımız Bilal Meşe'den samimi bir özür dilemesidir.