FETO'cu Hakan Şükür'ü kurtaran Kadir Çetinçalı Erdoğan'a küfretmiş

26.3.2017 - 12:05

Galatasaray’ın bugün düzenlenen mali genel kurulunda hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ’cü Hakan Şükür ve Arif Erdem’i savunup devleti suçlayan Doğan Medya muhabiri Kadir Çetinçalı'nın, 3 yıl önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alçakça küfür ettiği ortaya çıktı. Galatasaray'ın bugün düzenlenen mali genel kurulunda hakkında tutuklama kararı bulunan firari FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunan Kadir Çetinçalı'nın 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ettiği ortaya çıktı.

Kadir Çetinçalı Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara İlçe adayları tanıtımında konuşma yaparken attığı ve ardından hemen sildiği tweetle Vatan gazetesindeki köşesine son verilmişti.

Ancak Aydın Doğan FETÖ'cüleri destekleyen Çetinçalı'ya sahip çıkıp Doğan Haber Ajansı Galatasaray muhabiri olarak çalıştırmaya devam etmişti.

Çetinçalı, "Öfke, hiddet, tehdit yalan gırla. Bıktık artık. Defol git. Allah belanı versin. Geber inşallah" diye yazmıştı.

Tıpkı teröristbaşı Fetullah Gülen gibi "beddua" eden Doğan grubu elemanının tutuklu FETÖ'cü terörist Mehmet Baransu ile de pozları vardı.

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