FFP'nin son kurbanı Porto

FFP'nin son kurbanı Porto
9.6.2017 - 23:28

UEFA, Portekiz ekibi Porto'ya bütçesini aştığı ve Financial Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 700 bin euro ceza kesti.

FFP'nin son kurbanı Porto oldu...

UEFA, Financial Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Porto'ya para cezası ve önümüzdeki 4 yılki harcamalarına dair kısıtlamalar getirdi.

UEFA ve Porto arasında yapılan anlaşmaya göre, Portekiz ekibinin önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı para ödülünün 700 bin Euro'luk kısmında kesintiye gidilecek. Eğer Porto anlaşmanın şartlarını ihlal ederse; gelecek dönemde 2,2 milyon Euro daha kesinti yapılacak.

2017-2018 sezonunda UEFA kadrosuna 25 yerine 22 futbolcu kaydedebilecek Portekiz ekibi, 2018-2019 sezonunda 23 futbolcuya UEFA kadrosunda yer verebilecek.

Yapılan anlaşma gereğince; Porto 2017 yılı bütçesinde -30 milyon Euro, 2018 yılı bütçesinde -20 milyon Euro ve 2019 yılı bütçesinde -10 milyon Euro'dan fazla açık veremeyecek.

Porto ve UEFA arasında FFP anlaşması 2020-2021 sezonunda sona eriyor.

 

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