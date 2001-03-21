Fikret Orman: 'Dursun Başkan’a da futbolcu satarız

2. Futbol Zirvesi’nde katılımcı olarak yer alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen panelde finansal fair-play üzerine konuştu. Dursun Özbek, borç yapısını iyi ayarlamak gerekli” derken, Fikret Orman da, “Biz artık futbolcu alma yerine satma dönemine geçtik. Dursun Başkan’a da futbolcu satarız” dedi.

2. Futbol Zirvesi’nde düzenlenen panelde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuşmacı olarak yer aldı. Dursun Özbek, kulüplerin borç yapılanmasını doğru yapması gerektiğini belirterek, “Burada futbolun birçok yönü tartışılıyor. Futbol çok büyük bir sektör. Dünyadaki sayısız sektörler arasında bacasız bir fabrika gibi. Sanayi odasının araştırmasına baktığınız zaman Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, Türkiye’deki en büyük 200 şirket arasında. Bir futbolcuya 10 yıl emek veriyorsunuz ama 10 yıl sonra bu futbolcu emeğinize karşılık verebilir ya da veremeyebilir. Futbol kulüplerinin başarılı olabilmesi için finansal yapılarının iyi olması gerekiyor. Galatasaray, finansal fair-play konusunda yara almış bir kulüp” ifadelerini kullandı.

“UEFA’yla temas edin”

Borç yapısı konusunda kulüplerin UEFA’yla temas etmesi gerektiğini de belirten Özbek, “Finansal yapılardaki bozukluk durumunda UEFA ‘dur’ diyor ve yarışmalara katılamazsın diyor. Biz damdan düşen kişi olarak bunu yaşadık. Bizdeki biriken bilgiye göre, ne yapılmaması gerektiği konusunu açıklamakta fayda var. Eğer bir futbol takımı, uluslararası arenada yarışmak istiyorsa, UEFA’nın kriterlerine uymak zorunda. UEFA bu konuda çok destek verici ve yardımcı oluyorlar. Bütün kulüplerin, UEFA’nın bu kriterlerine uyabilmesi için UEFA’yla temas etmesi gerekiyor. Borç yapısını son derece iyi ayarlamak lazım. Bunun dışında transfer harcamalarına da kulüplerin çok dikkat etmesi gerekiyor. Altyapıdan mutlaka futbolcu yetiştirmek gerekiyor. Yurt dışından gelen futbolcular, Türkiye için çok pahalı oluyor” diye konuştu.

“Altyapı tesisimiz yok”

UEFA’nın finansal fair-play’e farklı bir bakış açısı içinde olabileceğini ifade eden Dursun Özbek, “UEFA belki de şunu düşündü; kulüpler artık her sene 40 milyon Dolar zarar ediyorlar ve yarın belki uçak parası bulamayacaklar ki, Şampiyonlar Ligi maçına gidemeyecekler. Bütçelerimiz artıda olsaydı bu finansal fair-play olmayacaktı. Bunu tartışmak için durum neden buraya geldi diye bakmak lazım. Galatasaray’ın altyapısı iyi kurulmuş bir altyapı ama tesislerinde yeterli sahası yok. Florya’da 2 nizami futbol sahası var, birinde maç yapıyoruz, diğerinde A takım antrenman yapıyor. İyi tesisi olan takımlar her zaman altyapısından futbolcu çıkarır” dedi.

“Amatör sporlar da bizi etkiliyor”

Amatör sporlara ayrılan bütçelerin de kulüpleri olumsuz yönde etkilediğini belirten Özbek, “Bence bu 3 büyük kulübün bütçelerini şaşırtan en büyük sorunlardan birisi, amatör sporları yaşatma ihtiyacı. Biz hastalığımızın teşhisini iyi yapmalıyız. 100 milyon Euro çerçevesinde futbola yatırım yapıyorsak, 40 milyon Euro da amatör sporlara gider var” diyerek sözlerini noktaladı.

“UEFA’dan önce TFF’nin yaptırımları olmalı”

Finansal fair-play konusunda UEFA’nın yaptığı yaptırımlardan önce lokal olarak da yaptırımların olması gerektiğini söyleyen Fikret Orman, “Tam 6 gün sonra Beşiktaş’ın başında 5 yılımı dolduracağım. Yönetime geldiğimizde Beşiktaş’ın çok ciddi bir finansal durumu vardı. Buralara çok zor süreçlerden geldik ve önemli sıkıntılar atlattık. UEFA’nın yaptırımlarına yavaş yavaş ihtiyacın olmaması lazım. Bu işlerin o noktaya gitmeden önce TFF’nin yaptırımlarının olması lazım. Biz de gelirimizi arttırıp, giderlerimizi makul seviyede tutmaya çalışıyoruz. Burada kulüp olarak ve Kulüpler Birliği olarak yapmamız gerekenler var. Daha rekabetçi olmamız lazım. Diğer kulüplerimizin de şampiyonluk yarışında olması lazım. Artık Türkiye’de 3 takımın dışına çıkması lazım şampiyonluk yarışının. İspanya’da da böyle. Artık Real Madrid mi şampiyon olacak, Barcelona mı olacak diye tartışıyoruz. Kuvvetli bir Trabzonspor, ligin ihtiyacı olan bir takım. Böyle olunca yurt dışının da ilgisi ligimize artıyor” ifadelerini kullandı.

“Biz artık futbolcu satma dönemindeyiz”

Galatasaray’a oranla mali konularda çok daha kötü durumdan bugünlere geldiklerini ifade eden Orman, “İlk sene finansal fair-play nedeniyle, ikinci sene de şike sürecinden dolayı Avrupa’ya gidemedik. Ama bu senenin ardından kulübümüzün gelirini yüzde 100’e kadar arttırdık. Bunun yanında gider tarafında da boyumuz kadar harcıyoruz. Sattığımızın daha azına futbolcu alıyoruz. Ama bu dakikadan sonra biz de bir finansman yapılanması içinde, her sene azalan borçlarımızda faiz giderlerimizi yok etmenin peşindeyiz. Bu zamana kadar Galatasaray da, biz de hep futbolcu aldık. Böylece milyarlara gelen borçlara ulaştık. Artık satma zamanı. Değerli başkanım uygun görürse, onlara da futbolcu satarız. İşin esprisi bir yana ama daha bütçemiz üzerinde hareket etmeye çalışıyoruz. Artık dünya global, biz de global şekilde büyümek istiyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

“Biz amatör şubelere bu kadar harcamıyoruz”

Dursun Özbek’in amatör şubelere neredeyse 40 milyon Euro bütçe ayırmalarına karşın kendilerinin böyle bir harcama yapmadıklarını belirten Orman; “Biz amatör sporlara bu kadar çok harcamıyoruz. Esasında herkes olayların farkında. UEFA da burada hakikaten iyi bir kurallar zinciri kurdu. Herkes de buna uymak zorunda, bundan kaçış yok. Büyük kulüplerde taraftar baskısı da var. Bunun da etkisi var bunda. Türkiye büyük bir ülke, imkanlarımız da geniş. İnşallah UEFA’yı finansal fair-play çerçevesinde değil, dost olarak ziyaret edeceğimiz günler gelir” dedi.

Uygar Aydın - Bozhan Memiş