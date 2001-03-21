Fikret Orman transferleri açıkladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı beIN Sports canlı yayınında başta Marcelo olmak üzere transfer hakkındaki soruları yanıtladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, katıldığı beIN Sports canlı yayınında başta Marcelo olmak üzere, transfer hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Aynı zamanda Orman, Aboubakar, Lens ve Tolgay transferleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

İşte Fikret Orman'ın transfer açıklamaları;

"MARCELO İÇİN GELEN TEKLİF DÜŞÜNÜLEBİLİR SEVİYEDE"

Marcelo'nun yeni sözleşmesini uzattık. Çok düzgün bir karakter. Tam bir Beşiktaş futbolcusu. Çok beğendiğim, kıymet verdiğim bir futbolcu. Efes maçı öncesi ailesi ile birlikte o maça gelmişti. O kadar Beşiktaşlı. Tabii bu futbol. Profesyonel bir oyun. Burada önemli olan oyuncunun ne isteği. Burada mutlu olduğunu düşünüyorum. Gitmek isterse konuşuruz. Gitmek istemezse konuşulacak bir şey olmaz. Gelen teklifler düşünebileceğimiz seviyelerde.

Araştırmalarımız devam ediyor. Kimsenin beklemediği transferler yapabiliriz. Çok çalışıyoruz.

"ABOUBAKAR KALMAK İSTİYOR"

Aboubakar kalmak istiyor. Biz de kalmasını istiyoruz. Anlata anlata dilimde tüy bitti. Beşiktaş'ın anlaşmaları var. UEFA ile yaptığımız anlaşma var. Bu anlaşmalara bağlı olarak kalabilmesi için uğraşıyoruz. Ama bu futbol. Zaman içinde netleşir. Şimdi kalacak veya gidecek demek için daha çok erken.

"LENS İÇİN KOMPLEKSİMİZ YOK"

Lens için daha önceden de açıklamıştım. Bizim için elzem bir durum değil. Kanatlarda Quaresma, Babel var. Gökhan Töre de geliyor. Cenk Tosun orada oynayabiliyor. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Bizim için olmazsa olmaz bir transfer değil. Fenerbahçe'de oynadı alalım diye de bir kompleksimiz yok.

Beşiktaş'tan giden oyuncular zaman geçtikçe Beşiktaş'ın kıymetini daha iyi anlıyor. Gökhan Töre de Beşiktaş'ın değerini anladı. Çok iyi bir sezon geçireceğini düşünüyorum. Umarım sözleşmesini yenileriz.

"TOLGAY İLE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş'a gelen tek resmi teklif Marcelo için yapıldı. Bunun dışında gelen bir tekliften haberim yok. Tolgay'da çok beğendiğimiz bir futbolcu. 3 senelik sözleşme imzalamıştık. 1-1.5 senesi sakatlıkla geçti. Tolgay'dan çok şey bekliyoruz. Umarım uzun yıllar boyu bizimle kalır. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz.