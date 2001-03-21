Flaş.. Galatasaray Kadir Çetinçalı'yı da ihraç ediyor

28.3.2017 - 15:02

 NTV'nin canlı yayınına çıkan Dursun Özbek, esas sürprizi programın sonunda yaptı...
Galatasaray olağan kongresinde Fethullahçı Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten atılmaması için bir konuşma yaparak ortalığı karıştıran Galatasaray muhabiri Kadir Çetinçalı, rezil kararın mimarı olmuştu.


Galatasaray Başkanı Dursun Özbek NTV'deki programın sonunda Kadir Çetinçalı ile ilgili sert ifadeler kulllanarak, "Kendisi Hakan Şükür ve Arif Erdem'in atılmaması için okonuşmayı yaparak genel kurulu etkiledi ve ortalığı karıştırdı. Bugün yaşananların bir nedeni de Kadir Çetinçalı olmuştur. Hiç istemediğimiz bu olayları bize ve camimaya yaşatan bu kişi için gereken yapılacaktır. Birazdan Yönetim Kurulu toplantımız olacak. bu toplantıda kendisinin bu yaptığına karşılık bir karar alacağız" dedi.
Özbek'e yakın çevrelerden edinilen bigliler Fethullahçı destekçisi Kadir Çetinçalı'nın kulüp üyeliğinden atılacağı yönünde.
Yasalarda yer alan terör ve töröristi övme maddesini çalıştıracak olan Galatasaray yönetimi Kadir Çetinçalı'yı kulüpten uzaklaştırıp üyeliğini düşürecek.
HABERVİTRİNİ ÖZEL

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